На Волині закінчується антирабічна вакцина проти сказу
На Волині закінчується антирабічна вакцина від сказу. Станом на початок жовтня в медичних закладах залишились 165 доз.

Про це Суспільному розповіла лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Ніколаєнко.

З її слів, у зв’язку зі зростанням кількості звернень людей з приводу укусів тварин медзаклади середньомісячне використання вакцини становить близько 550 доз, тому голів громад області просять додатково закупити вакцину, бо наявної не вистачить.

Скільки волинян отримали антирабічну вакцину

Цього року в заклади охорони здоров’я за медичною допомогою з приводу нападів тварин звернулись майже 2 тисячі людей. Це на 35% більше, ніж було торік.

Найбільше звернень за останні роки реєструють у Луцькому, Ковельському і Володимирському районах, а також у Луцьку.

"У 2024 році область отримала 3057 доз антирабічної вакцини, що повністю покрило потреби. У 2025 році ми отримали 2770 доз антирабічної вакцини. В закладах охорони здоров’я наявна вакцина, розрахована для завершення розпочатого курсу вакцинації", — каже лікарка-епідеміологиня.

Коли на Волинь привезуть антирабічну вакцину

З її слів, наступне централізоване постачання вакцини очікується не раніше грудня 2025 року. Потреба у вакцині формується з урахуванням кількості попередніх звернень громадян при укусах тварин в заклади охорони здоров’я і кількості використаних вакцин за цей період. Відповідно до цих потреб вакцина розподіляється між закладами.

Також, каже Світлана Ніколаєнко, аналіз звернень громадян у заклади охорони здоров’я за медичною допомогою за останні 3 роки засвідчив причетність до укусів переважно свійських тварин. В основному, це були коти й собаки.

Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

