Як працює касовий апарат з POS-терміналом: простими словами
Сьогодні, 19:20
Звичайна покупка в магазині зараз виглядає так: ви вибрали товар, підійшли до каси й вирішили розрахуватися карткою. Касир пробиває чек, ви прикладаєте картку до термінала — і покупка завершена.
Все виглядає просто, але насправді за цим стоїть чітка взаємодія двох систем — касового апарата та POS-термінала. Вони відповідають за різні частини процесу: один фіксує продаж і податкові дані, інший — проводить транзакцію через банк. Розберімося, як вони працюють разом і що важливо знати підприємцю.
Касовий апарат (РРО або ПРРО) — це пристрій для реєстрації розрахункових операцій. Він фіксує продаж, формує чек і передає дані до податкової.
POS-термінал — банківський пристрій, що приймає оплату картками, телефоном чи іншими безконтактними методами. Він підключений до банку-еквайєра, який проводить транзакцію та зараховує кошти на рахунок підприємця.
Простими словами: каса відповідає за чек і податки, а термінал — за прийом карткових платежів.
Алгоритм виглядає так:
1. Касир сканує товар на касовому апараті.
2.Система передає суму до POS-термінала.
3. Покупець прикладає картку чи телефон.
4. Термінал зв’язується з банком і підтверджує оплату.
5. Після успішної транзакції каса друкує фіскальний чек.
У зв’язці класичного РРО та терміналу вони працюють окремо, і касиру доводиться дублювати дії вручну. Але сучасні рішення вже дозволяють синхронізувати пристрої, щоб процес був автоматизованим.
Не проведена фіскалізація. Касир може прийняти оплату через термінал, але забути пробити чек. Це порушення законодавства.
Дублювання суми. Якщо каса та термінал не синхронізовані, є ризик помилково ввести неправильну суму.
Збої в інтернеті. Термінал потребує стабільного зв’язку, інакше платіж не пройде.
Втрата даних про операцію. Якщо чек не збережено у системі, податкова може вважати продаж «сірою» операцією.
Так. Оплата карткою не звільняє від обов’язку пробивати чек. Кожна операція — незалежно від способу розрахунку — має бути зафіксована у касі та передана до податкової.
Винятки є лише для ФОП певних груп, які можуть працювати без РРО/ПРРО. Але якщо використовується касовий апарат, будь-яка транзакція через термінал має бути фіскалізована.
Замість громіздкого апарата можна користуватися програмним РРО — мобільним застосунком або десктопною програмою. Він має ті ж самі функції, що й класичний касовий апарат: реєстрація продажів, формування чеків, передача даних до податкової.
Головні переваги:
робота на смартфоні, планшеті чи комп’ютері;
менше витрат на обладнання;
зручність у поєднанні з POS-терміналом.
автоматичне передавання суми з каси на термінал;
мінімум помилок і ручного введення;
зручність для касирів та прозорість для бізнесу.
Такі рішення спрощують роботу та допомагають уникнути штрафів за неправильне проведення операцій.
Якщо бізнес приймає оплату карткою, важливо пам’ятати: чек обов’язковий завжди. Тому головне завдання підприємця — налагодити безперебійну роботу каси та POS-термінала.
Малому бізнесу зручно використовувати ПРРО: це дешевше та гнучкіше.
Для середнього та великого бізнесу ефективно — інтегровані рішення на зразок «Вчасно.Каса».
Обираючи правильний інструмент, підприємець не лише виконує вимоги законодавства, а й робить процес продажу комфортним і для співробітників, і для клієнтів.
