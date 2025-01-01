Як працює касовий апарат з POS-терміналом: простими словами

Що таке касовий апарат та POS-термінал

Звичайна покупка в магазині зараз виглядає так: ви вибрали товар, підійшли до каси й вирішили розрахуватися карткою. Касир пробиває чек, ви прикладаєте картку до термінала — і покупка завершена.Все виглядає просто, але насправді за цим стоїть чітка взаємодія двох систем — касового апарата та POS-термінала. Вони відповідають за різні частини процесу: один фіксує продаж і податкові дані, інший — проводить транзакцію через банк. Розберімося, як вони працюють разом і що важливо знати підприємцю.) — це пристрій для реєстрації розрахункових операцій. Він фіксує продаж, формує чек і передає дані до податкової.— банківський пристрій, що приймає оплату картками, телефоном чи іншими безконтактними методами. Він підключений до банку-еквайєра, який проводить транзакцію та зараховує кошти на рахунок підприємця.Простими словами: каса відповідає за чек і податки, а термінал — за прийом карткових платежів.Алгоритм виглядає так:1. Касир сканує товар на касовому апараті.2.Система передає суму до POS-термінала.3. Покупець прикладає картку чи телефон.4. Термінал зв’язується з банком і підтверджує оплату.5. Після успішної транзакції каса друкує фіскальний чек.У зв’язці класичного РРО та терміналу вони працюють окремо, і касиру доводиться дублювати дії вручну. Але сучасні рішення вже дозволяють синхронізувати пристрої, щоб процес був автоматизованим.Так. Оплата карткою не звільняє від обов’язку пробивати чек. Кожна операція — незалежно від способу розрахунку — має бути зафіксована у касі та передана до податкової.Винятки є лише для ФОП певних груп, які можуть працювати без РРО/ПРРО. Але якщо використовується касовий апарат, будь-яка транзакція через термінал має бути фіскалізована.Замість громіздкого апарата можна користуватися— мобільним застосунком або десктопною програмою. Він має ті ж самі функції, що й класичний касовий апарат: реєстрація продажів, формування чеків, передача даних до податкової.Головні переваги:Такі рішення спрощують роботу та допомагають уникнути штрафів за неправильне проведення операцій.Якщо бізнес приймає оплату карткою, важливо пам’ятати: чек обов’язковий завжди. Тому головне завдання підприємця — налагодити безперебійну роботу каси та POS-термінала.Обираючи правильний інструмент, підприємець не лише виконує вимоги законодавства, а й робить процес продажу комфортним і для співробітників, і для клієнтів.