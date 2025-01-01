Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 13-15° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8°, вдень 11-16° тепла.
