Росія атакувала 50 ракетами та 500 дронами дев’ять областей
Сьогодні, 14:01
У ніч на 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Вже відомо, що п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали.
Президент наголосив, що росіяни били по інфраструктурі, що забезпечує життя людей, та закликав партнерів надати більше захисту.
Нагадаємо, що на Львівщині чотири людини загинули.
