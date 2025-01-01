До Нововолинської міської лікарні вже подали тепло

У Нововолинській ЦМЛ розпочали подачу тепла.

Про це повідомили у пресслужбі Нововолинської міської ради.

З 3 жовтня, у зв’язку з погіршенням погодних умов, розпочато подачу тепла до Нововолинської центральної міської лікарні.

Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу.

Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року.

Нагадуємо, що опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.

