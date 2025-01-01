До Нововолинської міської лікарні вже подали тепло
Сьогодні, 13:08
У Нововолинській ЦМЛ розпочали подачу тепла.
Про це повідомили у пресслужбі Нововолинської міської ради.
З 3 жовтня, у зв’язку з погіршенням погодних умов, розпочато подачу тепла до Нововолинської центральної міської лікарні.
Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу.
Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року.
Нагадуємо, що опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Нововолинської міської ради.
З 3 жовтня, у зв’язку з погіршенням погодних умов, розпочато подачу тепла до Нововолинської центральної міської лікарні.
Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу.
Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року.
Нагадуємо, що опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія атакувала 50 ракетами та 500 дронами дев’ять областей
Сьогодні, 14:01
До Нововолинської міської лікарні вже подали тепло
Сьогодні, 13:08
На Волині - можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон
Сьогодні, 12:00
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25