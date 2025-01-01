До Нововолинської міської лікарні вже подали тепло





Про це повідомили у пресслужбі Нововолинської міської ради.



З 3 жовтня, у зв’язку з погіршенням погодних умов, розпочато подачу тепла до Нововолинської центральної міської лікарні.



Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу.



Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року.



Нагадуємо, що опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.

