Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО

Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО
На Волині триває сезон гарбузів, їх вирощують чи не в кожному селі. Чимало людей здають насіння перекупникам, щоб заробити кошти.

68 річна волинянка Марія Матвіюк вирощує гарбузи майже пів століття, пише Суспільне.

Зі слів жінки, в останні роки насіння — це чи не єдиний із заробітків у селі. Додає: лише на пенсію не може утримувати господарство.

Жінка тримає курей, свиней, і кіз, яких теж годує гарбузами.

"Маємо користь з зернят, і з самої м’якоті гарбузової — даємо для птиці, і для худоби. Пенсія маленька, а за все треба заплатити. Щоб з гарбуза мати користь, то треба своєчасно посадити, обробити, підживити. Ну, і зібрати вчасно. Це все – така робота, кропітка робота", — ділиться пенсіонерка.

Раніше господиня також вирощувала великі кормові гарбузи, але в останні роки віддає перевагу іншим сортам, з яких насіння можна здати перекупникам. Їх жінка саджає між рядками кукурудзи.

Врожай господиня збирає до перших заморозків.

"Гарбузу треба розрізати впоперек, не вздовж, а в поперек, — говорить Марія Матвіюк. — Тоді ніж не потрапить на камеру, там, де зернята прикріплені, і вони не поріжуться, і будуть ціленькі всі, і всі якісні. Це треба знати і треба так робити, щоб не пошкодити зернята".

Згодом насіння жінка сушить, спершу робить це на сонці, потім — у печі.
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО

"Насіння має товарний вигляд мати, і бути якісним — тоді буде дорожче і буде якась більша копійка. Продаємо його на базарі. Також скуплюють перекупники, добре, що вони є. Різний рік буває, було так, що і до ста кілограмів здавала, — каже волинянка. — Торік продала 70 кілограмів по сто гривень і мала додаткові 7 тисяч. .

Щосезону на столі також з'являється гарбузова каша. Її жінка варить з рисом чи пшоном, підсолоджує медом і частує онуків.
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, гарбузи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині - можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон
Сьогодні, 12:00
Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
Внаслідок масованого обстрілу Львова загинули чотири людини
Сьогодні, 10:13
Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів
Сьогодні, 09:00
Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8