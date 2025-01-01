Як на Волині заробляють на гарбузах. ВІДЕО





68 річна волинянка Марія Матвіюк вирощує гарбузи майже пів століття, пише



Зі слів жінки, в останні роки насіння — це чи не єдиний із заробітків у селі. Додає: лише на пенсію не може утримувати господарство.



Жінка тримає курей, свиней, і кіз, яких теж годує гарбузами.



"Маємо користь з зернят, і з самої м’якоті гарбузової — даємо для птиці, і для худоби. Пенсія маленька, а за все треба заплатити. Щоб з гарбуза мати користь, то треба своєчасно посадити, обробити, підживити. Ну, і зібрати вчасно. Це все – така робота, кропітка робота", — ділиться пенсіонерка.



Раніше господиня також вирощувала великі кормові гарбузи, але в останні роки віддає перевагу іншим сортам, з яких насіння можна здати перекупникам. Їх жінка саджає між рядками кукурудзи.



Врожай господиня збирає до перших заморозків.



"Гарбузу треба розрізати впоперек, не вздовж, а в поперек, — говорить Марія Матвіюк. — Тоді ніж не потрапить на камеру, там, де зернята прикріплені, і вони не поріжуться, і будуть ціленькі всі, і всі якісні. Це треба знати і треба так робити, щоб не пошкодити зернята".



Згодом насіння жінка сушить, спершу робить це на сонці, потім — у печі.



"Насіння має товарний вигляд мати, і бути якісним — тоді буде дорожче і буде якась більша копійка. Продаємо його на базарі. Також скуплюють перекупники, добре, що вони є. Різний рік буває, було так, що і до ста кілограмів здавала, — каже волинянка. — Торік продала 70 кілограмів по сто гривень і мала додаткові 7 тисяч. .



Щосезону на столі також з'являється гарбузова каша. Її жінка варить з рисом чи пшоном, підсолоджує медом і частує онуків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває сезон гарбузів, їх вирощують чи не в кожному селі. Чимало людей здають насіння перекупникам, щоб заробити кошти.68 річна волинянкавирощує гарбузи майже пів століття, пише Суспільне Зі слів жінки, в останні роки насіння — це чи не єдиний із заробітків у селі. Додає: лише на пенсію не може утримувати господарство.Жінка тримає курей, свиней, і кіз, яких теж годує гарбузами."Маємо користь з зернят, і з самої м’якоті гарбузової — даємо для птиці, і для худоби. Пенсія маленька, а за все треба заплатити. Щоб з гарбуза мати користь, то треба своєчасно посадити, обробити, підживити. Ну, і зібрати вчасно. Це все – така робота, кропітка робота", — ділиться пенсіонерка.Раніше господиня також вирощувала великі кормові гарбузи, але в останні роки віддає перевагу іншим сортам, з яких насіння можна здати перекупникам. Їх жінка саджає між рядками кукурудзи.Врожай господиня збирає до перших заморозків."Гарбузу треба розрізати впоперек, не вздовж, а в поперек, — говорить Марія Матвіюк. — Тоді ніж не потрапить на камеру, там, де зернята прикріплені, і вони не поріжуться, і будуть ціленькі всі, і всі якісні. Це треба знати і треба так робити, щоб не пошкодити зернята".Згодом насіння жінка сушить, спершу робить це на сонці, потім — у печі."Насіння має товарний вигляд мати, і бути якісним — тоді буде дорожче і буде якась більша копійка. Продаємо його на базарі. Також скуплюють перекупники, добре, що вони є. Різний рік буває, було так, що і до ста кілограмів здавала, — каже волинянка. — Торік продала 70 кілограмів по сто гривень і мала додаткові 7 тисяч. .Щосезону на столі також з'являється гарбузова каша. Її жінка варить з рисом чи пшоном, підсолоджує медом і частує онуків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію