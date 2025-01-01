Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси
Сьогодні, 08:20
Цього року Волинська область отримала субвенцію з державного бюджету понад 112 млн грн на закупівлю шкільних автобусів.
Нові автобуси, обладнані двома місцями для крісел колісних, передали для дев’яти громад, повідомляє misto.media.
Новий транспорт отримали:
Нудиженський ліцей Головненської селищної ТГ;
Ворончинський ліцей Доросинівської сільської ТГ;
ліцей села Кримне Дубечненської сільської ТГ;
Річицький ліцей Забродівської сільської ТГ;
опорний ЗЗСО «Ліцей села Копачівка» Копачівської сільської ТГ;
опорний ЗЗСО «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ТГ;
опорний заклад освіти «Гірниківський ліцей» Ратнівської селищної ТГ;
опорний ЗЗСО «Сошичненський ліцей» Сошиченської сільської ТГ;
Цуманський ліцей Цуманської селищної ТГ.
Вартість одного автобуса — близько 4 млн грн.
Зараз автопарк шкільних автобусів області налічує 274 одиниці, серед яких — 23 спеціальні для підвезення маломобільних груп населення. Загальна кількість школярів, які потребують підвезення, — понад 17 тисяч осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Нові автобуси, обладнані двома місцями для крісел колісних, передали для дев’яти громад, повідомляє misto.media.
Новий транспорт отримали:
Нудиженський ліцей Головненської селищної ТГ;
Ворончинський ліцей Доросинівської сільської ТГ;
ліцей села Кримне Дубечненської сільської ТГ;
Річицький ліцей Забродівської сільської ТГ;
опорний ЗЗСО «Ліцей села Копачівка» Копачівської сільської ТГ;
опорний ЗЗСО «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ТГ;
опорний заклад освіти «Гірниківський ліцей» Ратнівської селищної ТГ;
опорний ЗЗСО «Сошичненський ліцей» Сошиченської сільської ТГ;
Цуманський ліцей Цуманської селищної ТГ.
Вартість одного автобуса — близько 4 млн грн.
Зараз автопарк шкільних автобусів області налічує 274 одиниці, серед яких — 23 спеціальні для підвезення маломобільних груп населення. Загальна кількість школярів, які потребують підвезення, — понад 17 тисяч осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. Під ударом був захід, зокрема, Львів
Сьогодні, 09:00
Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси
Сьогодні, 08:20
Цей бур’ян душить усе навколо: як позбутися берізки, поки вона не знищила ваш сад і город
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11