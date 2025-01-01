Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси

Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси
Цього року Волинська область отримала субвенцію з державного бюджету понад 112 млн грн на закупівлю шкільних автобусів.

Нові автобуси, обладнані двома місцями для крісел колісних, передали для дев’яти громад, повідомляє misto.media.

Новий транспорт отримали:

Нудиженський ліцей Головненської селищної ТГ;

Ворончинський ліцей Доросинівської сільської ТГ;

ліцей села Кримне Дубечненської сільської ТГ;

Річицький ліцей Забродівської сільської ТГ;

опорний ЗЗСО «Ліцей села Копачівка» Копачівської сільської ТГ;

опорний ЗЗСО «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ТГ;

опорний заклад освіти «Гірниківський ліцей» Ратнівської селищної ТГ;

опорний ЗЗСО «Сошичненський ліцей» Сошиченської сільської ТГ;

Цуманський ліцей Цуманської селищної ТГ.

Вартість одного автобуса — близько 4 млн грн.

Зараз автопарк шкільних автобусів області налічує 274 одиниці, серед яких — 23 спеціальні для підвезення маломобільних груп населення. Загальна кількість школярів, які потребують підвезення, — понад 17 тисяч осіб.

