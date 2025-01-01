Дев’ять громад на Волині отримали нові спеціальні шкільні автобуси





Нові автобуси, обладнані двома місцями для крісел колісних, передали для дев’яти громад, повідомляє



Новий транспорт отримали:



Нудиженський ліцей Головненської селищної ТГ;



Ворончинський ліцей Доросинівської сільської ТГ;



ліцей села Кримне Дубечненської сільської ТГ;



Річицький ліцей Забродівської сільської ТГ;



опорний ЗЗСО «Ліцей села Копачівка» Копачівської сільської ТГ;



опорний ЗЗСО «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ТГ;



опорний заклад освіти «Гірниківський ліцей» Ратнівської селищної ТГ;



опорний ЗЗСО «Сошичненський ліцей» Сошиченської сільської ТГ;



Цуманський ліцей Цуманської селищної ТГ.



Вартість одного автобуса — близько 4 млн грн.



Зараз автопарк шкільних автобусів області налічує 274 одиниці, серед яких — 23 спеціальні для підвезення маломобільних груп населення. Загальна кількість школярів, які потребують підвезення, — понад 17 тисяч осіб.

