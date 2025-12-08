Трамп заявив, що РФ «погодилася» на його мирний план, а Зеленський навіть не читав

Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.



Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня, пише



Відповідаючи на запитання журналіста, щодо того, яким буде наступний крок у мирних перемовинах України та Росії, Трамп відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.



"Ми розмовляли з президентом путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні.



Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", - пише Українська правда.



Інформація про новий "мирний план" США, який покликаний врегулювати війну Росії проти України, з'явилася в низці американських ЗМІ 19 листопада.



У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передачу Росії всього Донбасу. Також, згідно з ним, Україна повинна обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію вдвічі й погодитися на російську мову як другу державну.



21 листопада ЗМІ оприлюднили текст мирного плану з 28 пунктів, згідно з яким Україна повинна назавжди відмовитися від своїх територій, а Росія отримати амністію.



23 листопада Велика Британія, Німеччина і Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.



Також 23 листопада в Женеві відбулися переговори делегацій України та США, після яких стало відомо про "оновлений" документ щодо миру.

Британська газета Financial Times повідомила, що за підсумками переговорів у Женеві до первинної версії "мирного плану" команди Трампа внесли корективи, в результаті чого кількість пунктів у ньому скоротилася до 19.

