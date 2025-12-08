Трамп заявив, що РФ «погодилася» на його мирний план, а Зеленський навіть не читав
Сьогодні, 09:41
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.
Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня, пише Українська правда.
Відповідаючи на запитання журналіста, щодо того, яким буде наступний крок у мирних перемовинах України та Росії, Трамп відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.
"Ми розмовляли з президентом путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні.
Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", - пише Українська правда.
Інформація про новий "мирний план" США, який покликаний врегулювати війну Росії проти України, з'явилася в низці американських ЗМІ 19 листопада.
У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передачу Росії всього Донбасу. Також, згідно з ним, Україна повинна обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію вдвічі й погодитися на російську мову як другу державну.
21 листопада ЗМІ оприлюднили текст мирного плану з 28 пунктів, згідно з яким Україна повинна назавжди відмовитися від своїх територій, а Росія отримати амністію.
23 листопада Велика Британія, Німеччина і Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.
Також 23 листопада в Женеві відбулися переговори делегацій України та США, після яких стало відомо про "оновлений" документ щодо миру.
Британська газета Financial Times повідомила, що за підсумками переговорів у Женеві до первинної версії "мирного плану" команди Трампа внесли корективи, в результаті чого кількість пунктів у ньому скоротилася до 19.
