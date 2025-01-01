Відключення світла триватимуть до квітня, - експерт

Графіки відключень електроенергії триватимуть всю зиму, за оптимістичним прогнозом - припиняться на початку квітня.

Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, пише Еспресо.

"На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть достатньо довгими. Вони триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", - зауважив експерт.

На його думку щодо проходження зими, то немає ні негативного сценарію, ні позитивного, скоріше, цей сценарій - посередині.

"Оптимістичний сценарій - ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати. Негативний сценарій - звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - прокоментував Ігнатьєв.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що єдиним дієвим способом зменшити графіки відключень світла в Україні є впровадження й ведення в дію великої кількості енергетичних установок малої потужності.

