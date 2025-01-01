У громаді на Волині відкрили Алею пам’яті

Днями в Люб’язі відбулася зворушлива та важлива для всієї місцевої громади подія — відкриття Алеї пам’яті, присвяченої односельцям, чиї життя забрали війни різних поколінь: Друга світова, Афганістан та нинішня російсько-українська війна.Про це пише Нове життя.На банерах — 13 портретів земляків, які не повернулися додому із фронту, де боролися з російським загарбником. За цими іменами – долі, обірвані війною, біль рідних, незворотна втрата для всього села.Зі сльозами рідні загиблих підходили до стендів і відкривали їхні портрети. У хвилини, коли ведучі та учні місцевого ліцею згадували кожного Героя, плакали не лише їхні близькі, а й усі односельці, вчителі, старші люди та діти, які вже ростуть із розумінням, що свобода має надто високу ціну.До портретів поклали квіти рідні, представники влади, учні і всіх присутніх. Замайоріла у грудневий холодний день Алея яскравими кольорами.До люб’язівської громади звернулися начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, Любешівський селищний голова Олег Кух, місцевий староста Борис Шубич. У своїх промовах вони наголосили, що пам’ять про загиблих — це не лише традиція, а моральний обов’язок усіх. Це також наш шлях до згуртованості, до розуміння, що війна торкнулася кожної хати, кожної сім’ї, кожного серця.Настоятель місцевого храму отець Андрій Дзюба освятив банери та помолився за спокій душ Героїв і за мир, який так чекає Україна.