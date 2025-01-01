Штрафи за новорічні ялинки: яку відповідальність передбачено 2025 року

Перед Різдвом все більше українців замислюються, яке новорічне дерево обрати — живе чи штучне. Жива ялинка дарує атмосферу справжнього свята, але самовільно зрізати її в лісі або посадці категорично заборонено. Такі дії вважаються порушенням природоохоронного законодавства і можуть обернутися значними штрафами.Про це йдеться у повідомленні Держекоінспекція Поліського округу.Тож законно придбати ялинку можна лише у спеціально визначених місцях продажу. Легальні дерева маркуються електронними чипами зі штрих-кодом, за яким можна перевірити їх походження. Це гарантує, що ялинка заготовлена офіційно, а не вирубана незаконно.У разі самовільної рубки хвойного дерева в лісах або зелених насадженнях на українців чекають такі санкції:Адміністративна відповідальність:за ст. 65 КУпАП:громадяни — від 510 до 1 020 грн;посадові особи — від 2 550 до 5 100 грн.за ст. 153 КУпАП (незаконна рубка за межами населених пунктів):громадяни — від 170 до 510 грн;посадовці та підприємці — від 510 до 850 грн.за ст. 88-1 КУпАП (порушення правил продажу чи придбання рослин):від 510 до 1 700 грн;у заповідниках — від 1 700 до 3 655 грн.Якщо збитки від незаконної вирубки значні, застосовується ст. 246 ККУ. Вона передбачає:обмеження волі до 3 років, абопозбавлення волі від 3 до 7 років, залежно від тяжкості шкоди та обставин.Напередодні свят інтерес до новорічних дерев традиційно зростає. Вартість залежить від висоти, виду, густоти гілля та місця придбання. Найдоступніші варіанти — невеликі місцеві дерева, тоді як великі та «пухнасті» ялинки можуть коштувати кілька тисяч гривень.