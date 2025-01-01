Курс валют на 8 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 8 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 грудня. Долар втратив 13 коп. Євро впав аж на 23 коп. Польський злотий зменшив вартість на 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,05 (-13 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,99 (-23 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,57 (-6 коп.)

