Курс валют на 8 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 грудня. Долар втратив 13 коп. Євро впав аж на 23 коп. Польський злотий зменшив вартість на 6 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,05 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,99 (-23 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,57 (-6 коп.)
