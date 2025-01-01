Чи очікувати магнітні бурі 8 грудня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 8 грудня: прогноз
У понеділок, 8 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

В понеділок геомагнітне поле буде від спокійного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність — помірною.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 8 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Світла може бути більше: в «Укренерго» показали графіки відключень на 8 грудня
07 грудня, 23:19
Не довіряв ТЦК: волинянин відсидить три роки за ухилення від служби
07 грудня, 22:12
Під туристичну інфраструктуру: у Світязі віддають в оренду комунальну ділянку на 20 років
07 грудня, 21:15
Медіа
відео
1/8