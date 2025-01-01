Чи очікувати магнітні бурі 8 грудня: прогноз





Про це повідомляє meteoagent.



За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.



В понеділок геомагнітне поле буде від спокійного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність — помірною.



“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.

