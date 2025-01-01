Світла може бути більше: в «Укренерго» показали графіки відключень на 8 грудня

В Україні 8 грудня продовжать діяти графіки відключень електроенергії для населення. Їх дещо пом'якшать - вимикати будуть від 2,5 до 4 черг одночасно, що трохи менше, ніж було 7 грудня.Про це повідомляє НЕК "Укренерго".В компанії зазначили, що обмеження протягом 8 грудня будуть діяти в усіх регіонах України. Причина введення графіків відключення електроенергії - масовані російські ракетно-дронові теракти проти енергетичної системи України.Протягом 8 грудня одночасно будуть вимикати побутових споживачів електроенергії обсягом від 2,5 до 4 черг з 00:00 до 23:59. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили у повідомленні "Укренерго".Зазначимо, що графіки відключень діють в Україні з початку листопада. Ситуація значно погіршилася після того, як в ніч на 6 грудня росіяни вчергове влаштували масований терористичний акт проти енергетичної інфраструктури України.