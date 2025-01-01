Під туристичну інфраструктуру: у Світязі віддають в оренду комунальну ділянку на 20 років





Відповідне оголошення на сайті prozorro.sale опублікувала Шацька селищна рада, передає



Як лот виставлено продаж права оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 0,0790 га. Ділянка розташована в селі Світязь Ковельського району. Кадастровий номер – 0725785600:04:001:0535.



Стартова орендна плата – 20 828 грн.



Термін оренди – 20 років.



Нагадаємо, Шацька селищна рада продавала три земельні ділянки комунальної форми власності, що розташовані в урочищі Гушово. За них громада хотіла виручити близько 1,7 мільйона гривень. Відзначимо, що урочище Гушово межує з базою відпочинку «Гарт», що на озері Світязь.

