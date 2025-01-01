На Волині 2-річний хлопчик травмувався сокирою: як покарали його матір
Сьогодні, 20:38
Волинянку притягнули до відповідальності, бо не вгледіла за дворічним сином і він травмувався сокирою.
Про це йдеться у постанові Володимирського міського суду, передають Волинські новини.
За матеріалами справи, 17 жовтня близько 19 години маленький хлопчик випадково травмував сокирою пальці на руці. Швидка, яка прибула на виклик, відвезла постраждалу дитину у Володимирське територіальне медичне об’єднання.
Своєю чергою, поліцейські склали на маму хлопчика протокол за те, що неналежним чином виконує обов’язки щодо виховання малолітнього сина.
Під час розгляду справи жінка провину визнала та розкаялась.
Тож суддя, визнавши волинянку винною у скоєнні адмінпорушення, наклав на неї стягнення у виді попередження.
