Не довіряв ТЦК: волинянин відсидить три роки за ухилення від служби

На Волині чоловік отримав три роки тюрми, бо не пішов служити за мобілізацією.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, передають Волинські новини.Військово-лікарська комісія визнала Сергія Х. придатним до проходження служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ і навчальних центрах. 27 листопада 2024 року він мав з'явитися до пункту збору призовників, але не зробив цього.Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).На суді обвинувачений вину визнав частково. Він зазначив, що вперше його доправили до ТЦК у вересні. Чоловіка визнали придатним, але від отримання повістки відмовився, бо раніше мав низку захворювань. Тож вирішив самостійно пройти ВЛК в іншому медичному закладі. За результатами медкомісії був визнаний обмежено придатним.У листопаді 2024-го, зі слів чоловіка, не прибув до пункту збору, бо потребував ліків, що мали прибути за державною програмою, і не довіряв працівникам ТЦК та СП. Його раніше притягували до криміналу, характеризується задовільно, має на утриманні дитину.Проте суд врахував відсутність матеріалів, які підтверджували б наявність правових підстав на відстрочку від призову за станом здоров'я. Тож Сергієві Х. призначили три роки позбавлення волі.