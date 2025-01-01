8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує генеральний директор Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич (на фото).
Також особисте свято відзначають колишній голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук та ексголова Любомльської РДА Ігор Оксенчук.
Цього дня іменини у тих, хто носить імена Анфіса, Кирило.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди і професійних успіхів.
За новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Патапія Фівського.
А католики сьогодні відзначають Свято Непорочного зачаття.
У цей день 1955 року з’явився прапор Євросоюзу
