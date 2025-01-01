8 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує генеральний директор Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич (на фото).

Також особисте свято відзначають колишній голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук та ексголова Любомльської РДА Ігор Оксенчук.

Цього дня іменини у тих, хто носить імена Анфіса, Кирило.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди і професійних успіхів.

За новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Патапія Фівського.

А католики сьогодні відзначають Свято Непорочного зачаття.

У цей день 1955 року з’явився прапор Євросоюзу


