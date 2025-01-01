Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 8 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики прогнозують на території області хмарну погоду.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Так, у Луцьку буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та ранком туман. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500м. Вітер південний 3-8 м/с.
Температура вночі від 1°морозу до 1°тепла, вдень 4-6° тепла.
На території області також буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та ранком туман. Видимість 1-3 км, в тумані 200-500м. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3°морозу до 2°тепла , вдень 2-7° тепла.
