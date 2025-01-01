У Луцьку та Ковелі деякі містяни тимчасово залишаться без газу

На Волині жителі двох міст тимчасово залишаться без газопостачання. Йдеться про Луцьк та Ковель.Про це повідомили у Волинській філії «Газмережі».Так, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт у м. Луцьк тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам. У домівках лучан газу не буде 9 грудня з 8:00 год до 17:00 год. Тимчасово припинять розподіл газу у м. Луцьк на вул. Селищна та Глибока.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.Також у зв’язку з виконанням ремонтних робіт у м. Ковель Ковельського району тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам. Ковельчани не матимуть газопостачання 9 грудня з 9:00 год до 15:00 год.Тимчасово припинять розподіл газу майже 640 споживачам у м. Ковель на вул. Заводська, буд. 9, 13, 15, 17, 25, 27, 29.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.