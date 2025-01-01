На Волині школяр потрапив до суду за куріння цигарок біля школи

На Волині суд покарав учня 10 класу, бо той курив цигарки на території навчального закладу.Про це вказано у постанові Нововолинського міського суду.Відповідно до протоколу про адмінпорушення, який склав поліцейський, 6 жовтня близько 11 години неповнолітній курив цигарки на території Нововолинського ліцею №8, що в мікрорайоні Шахтарський.Дії хлопця кваліфікували за ч. 1 ст. 175-1 КУпАП (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).Під час судового засідання учень визнав свою провину та щиро розкаявся.Тож суддя, розглянувши матеріали справи та врахувавши, що підлітка вперше притягують до адмінвідповідальності, застосував до нього захід впливу до неповнолітніх у вигляді попередження. Також хлопець має сплатити 605 гривень судового збору.