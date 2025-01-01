Волиняни зможуть добратися до Закарпаття потягом без пересадок





Про це пише газета



Як повідомляє «Укрзалізниця», у новому графіку на 2025-2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, представлено низку нових сполучень та змін існуючих рейсів. Зокрема, з’явиться одразу 8 нових міжнародних та 3 внутрішніх сполучення. Оновлено й маршрут поїзда № 113/114 Харків – Ужгород. Історичний «бахмутський» рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує продовження до Закарпаття. Цей маршрут слід розглядати насамперед як можливість подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною.



Курсуватиме потяг через день, загальний час у дорозі від Харкова до Ужгорода – 34 год 17 хв, назад – 37 год.



Із Харкова він відправлятиметься о 20:38, з Києва – о 5:52, зі станції Маневичі – о 14:35, зі Львова – о 23:03, в Ужгород прибуватиме о 6:55.



Назад вирушатиме о 20:52, зі Львова відправлятиметься о 5:30, з Маневич – о 15:04, з Києва – о 0:38, у Харкові буде о 9:25.



Діє попередній продаж квитків.

