На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому воїну. ФОТО
У Сошичненській громаді на Волині відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому воїну-захиснику Василю Логвинюку.

Дошку встановили на стіні ОЗЗСО «Сошичненський ліцей», - про це йдеться на сторінках навчального закладу.

"В переддень Дня Збройних Сил України, в нашому освітньому закладі відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки випускнику, мужньому воїну — Логвинюку Василю Івановичу, який героїчно загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, віддавши найдорожче — своє життя за наше мирне небо та свободу. На стіні нашого закладу тепер назавжди викарбувано його ім’я. Для наших учнів Василь Іванович став не просто історичною постаттю, а яскравим прикладом мужності, честі та жертовності. Це урок патріотизму, який ми не прочитаємо в жодному підручнику. Його життя було обірване російською агресією, але його дух житиме в стінах нашої школи та серцях кожного українця", - йдеться у дописі.

На урочистому відкритті були присутні рідні загиблого воїна, представники влади, духовенства та небайдужі земляки, які хотіли вшанувати пам'ять Героя.

