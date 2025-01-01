У Луцьку водій накрав пального на понад 1,3 мільйона гривень

У Луцьку водій, який привласнив дизеля на понад 1,3 мільйона гривень, відсидить три роки з конфіскацією майна.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.Микола Ф. із 25 квітня 2024 року почав працювати водієм автотранспортних засобів на підприємстві «Транском Альянс». Відтоді й до 20 червня 2025 року чоловік регулярно привласнював пальне, використовуючи паливні картки на заправках у власних цілях. Для цього залучив іншу особу, яка не знала про злочинні наміри.Загалом водій здійснив розтрату понад 28 тисяч літрів дизельного палива, чим завдав шкоди на 1 351 247 гривень.Дії кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, в особливо великих розмірах).Читати ще: «Не розуміла, що підписує»: у Луцьку за крадіжку грошей жінку покарали тюрмоюНа судовому засіданні обвинувачений вину визнав і просив суворо не карати. Він вперше притягується до криміналу, має утриманні двох малолітніх дітей і батька з інвалідністю, частково відшкодував збитки власникові. Представник потерпілої сторони щодо покарання поклався на розсуд Феміди.Суд призначив Миколі Ф. три роки позбавлення волі і дворічну заборону обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю. Також у чоловіка конфіскували все належне майно і стягнули 1 090 497 гривень матеріальної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.