Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу, - Bloomberg





Про це повідомляє



За даними видання, головна мета Європи - уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки



Європейські дипломати вважають, що подібний сценарій може створити стратегічний вакуум та загрожувати безпеці всього регіону.



Очікується, що представники кількох європейських держав найближчими днями вирушать до Вашингтона для обговорення цих ризиків з американською адміністрацією.



Наразі в Європі дотримуються тактики публічної підтримки американських ініціатив, сподіваючись, що Москва сама зірве потенційні переговори. Однак, за оцінкою видання, цей підхід вичерпує себе, і невідомо, чи існує запасний план.



Bloomberg також зазначає, що британська сторона вважає, що російський диктатор владімір путін на зустрічі з американським спецпредставником Стівом Віткоффом відкинув пропозиції США, оскільки ті були "занадто сприятливими для України".



Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять непросто. Поряд із цим вони готуються до можливого сценарію, у якому Дональд Трамп у разі неможливості досягти угоди може фактично відійти від питання війни.



Bloomberg попереджає: існує ризик, що США взагалі вийдуть із процесу, залишивши Європу сам-на-сам із проблемою подальшої підтримки України. У такому разі країнам ЄС доведеться вирішувати, чи здатні вони забезпечити Києву необхідну військову й фінансову допомогу.



При цьому, як підкреслює видання, досі незрозуміло, чи може Європа сформувати життєздатний довгостроковий механізм фінансування України.



Переговори Зеленського з європейськими лідерами

Нагадуємо, у понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Лондона для зустрічі з європейськими лідерами - прем'єр-міністром Великої Британії Кіра Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб обговорити ключові питання міжнародної координації та підтримки України.



Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що єдність Європи та США є критично важливою для встановлення миру між Україною і Росією, зазначивши, що між союзниками немає недовіри та необхідно продовжувати спільну роботу.



Раніше Spiegel оприлюднив нібито стенограму секретної наради європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.



Видання написало, що під час переговорів Макрон попереджав, що США "можуть зрадити" Україну і Європу щодо питання територій.



Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер "грають в ігри" як з Україною, так і з Європою.



Зі свого боку президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що Україну не можна залишати наодинці в переговорах із Віткоффом і Кушнером.

