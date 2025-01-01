Біля Любліна сталася смертельна ДТП за участі автобуса з українцями
Сьогодні, 13:06
Поблизу польського міста Люблін у суботу, 6 грудня 2025 року, сталася ДТП за участю українського автобуса, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік
Про це повідомляє "Еспресо", посилаючись на Radio Lublin.
"Аварія сталася близько 3:00 ранку. За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом, що рухався з Рави Руської до Варшави", - йдеться у повідомленні.
Чоловік загинув на місці події, повідомив черговий офіцер поліції воєводства в Любліні.
Внаслідок удару автобус з'їхав з дороги в поле. У транспортному засобі перебувало 26 громадян України, проти ніхто з них не постраждав.
