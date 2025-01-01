Біля Любліна сталася смертельна ДТП за участі автобуса з українцями





Про це повідомляє



"Аварія сталася близько 3:00 ранку. За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом, що рухався з Рави Руської до Варшави", - йдеться у повідомленні.



Чоловік загинув на місці події, повідомив черговий офіцер поліції воєводства в Любліні.



Внаслідок удару автобус з'їхав з дороги в поле. У транспортному засобі перебувало 26 громадян України, проти ніхто з них не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу польського міста Люблін у суботу, 6 грудня 2025 року, сталася ДТП за участю українського автобуса, внаслідок якої загинув 27-річний чоловікПро це повідомляє "Еспресо" , посилаючись на Radio Lublin."Аварія сталася близько 3:00 ранку. За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом, що рухався з Рави Руської до Варшави", - йдеться у повідомленні.Чоловік загинув на місці події, повідомив черговий офіцер поліції воєводства в Любліні.Внаслідок удару автобус з'їхав з дороги в поле. У транспортному засобі перебувало 26 громадян України, проти ніхто з них не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію