«Кинджали», «Іскандери» та «шахеди»: уночі українські воїни збили 179 повітряних цілей
Сьогодні, 11:09
Силами Протиповітряної оборони України в ніч з 6 на 7 грудня вдалося збити і подавити 179 ворожих цілей.
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
У ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:
- 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – рф);
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – рф).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:
- 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.
У Повітряних силах зазначили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
