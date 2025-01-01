«Кинджали», «Іскандери» та «шахеди»: уночі українські воїни збили 179 повітряних цілей

Силами Протиповітряної оборони України в ніч з 6 на 7 грудня вдалося збити і подавити 179 ворожих цілей.Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.У ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:- 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – рф);- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – рф).Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:- 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.У Повітряних силах зазначили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.