За минулу добу українські воїни знищили 1080 окупантів, 33 артсистеми і майже 100 одиниць автотехніки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Так, протягом минулої доби українські воїни-захисники знищили 1080 окупантів, 3 танки, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ та майже сотню одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.



загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб

танків – 11 401 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од.

артилерійських систем – 34 907 (+33) од.

РСЗВ – 1 562 (+2) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 431 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540) од.

крилаті ракети – 4 054 (+30) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од.

спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни, які відбивають ворожі штурми, систематично завдають втрат російській окупаційній армії.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Так, протягом минулої доби українські воїни-захисники знищили 1080 окупантів, 3 танки, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ та майже сотню одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осібтанків – 11 401 (+3) од.бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од.артилерійських систем – 34 907 (+33) од.РСЗВ – 1 562 (+2) од.засоби ППО – 1 253 (+0) од.літаків – 431 (+0) од.гелікоптерів – 347 (+0) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540) од.крилаті ракети – 4 054 (+30) од.кораблі / катери – 28 (+0) од.підводні човни – 1 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од.спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію