Відійшла у Вічність художниця з Луцька

Відійшла у засвіти мисткиня з Луцька Оксана Ядчук-Мачинська.Про це стало відомо з допису на сторінці Музею сучасного українського мистецтва."Стало відомо про смерть луцької художниці Оксани Ядчук-Мачинської. Мисткині, яка зробила помітний внесок у культурне середовище нашого міста. Оксана Ядчук-Мачинська неодноразово брала участь у виставкових проєктах Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, і її роботи були представлені в наших експозиціях", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної художниці.Як документальне свідчення її творчої діяльності, пропонуємо переглянути інтерв’ю, яке було записане рівно рік тому в її майстерні: