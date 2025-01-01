Відійшла у Вічність художниця з Луцька
Сьогодні, 09:45
Відійшла у засвіти мисткиня з Луцька Оксана Ядчук-Мачинська.
Про це стало відомо з допису на сторінці Музею сучасного українського мистецтва.
"Стало відомо про смерть луцької художниці Оксани Ядчук-Мачинської. Мисткині, яка зробила помітний внесок у культурне середовище нашого міста. Оксана Ядчук-Мачинська неодноразово брала участь у виставкових проєктах Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, і її роботи були представлені в наших експозиціях", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної художниці.
Як документальне свідчення її творчої діяльності, пропонуємо переглянути інтерв’ю, яке було записане рівно рік тому в її майстерні:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з допису на сторінці Музею сучасного українського мистецтва.
"Стало відомо про смерть луцької художниці Оксани Ядчук-Мачинської. Мисткині, яка зробила помітний внесок у культурне середовище нашого міста. Оксана Ядчук-Мачинська неодноразово брала участь у виставкових проєктах Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, і її роботи були представлені в наших експозиціях", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної художниці.
Як документальне свідчення її творчої діяльності, пропонуємо переглянути інтерв’ю, яке було записане рівно рік тому в її майстерні:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відійшла у Вічність художниця з Луцька
Сьогодні, 09:45
Ситуація на фронті станом на ранок, 7 грудня
Сьогодні, 09:00
В Україні різко змінилися ціни на помідори
Сьогодні, 07:15