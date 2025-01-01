Відійшла у Вічність художниця з Луцька

Відійшла у засвіти мисткиня з Луцька Оксана Ядчук-Мачинська.

Про це стало відомо з допису на сторінці Музею сучасного українського мистецтва.

"Стало відомо про смерть луцької художниці Оксани Ядчук-Мачинської. Мисткині, яка зробила помітний внесок у культурне середовище нашого міста. Оксана Ядчук-Мачинська неодноразово брала участь у виставкових проєктах Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, і її роботи були представлені в наших експозиціях", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної художниці.

Як документальне свідчення її творчої діяльності, пропонуємо переглянути інтерв’ю, яке було записане рівно рік тому в її майстерні:


