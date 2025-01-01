Ситуація на фронті станом на ранок, 7 грудня

Розпочалася 1 383-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.Вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе.Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Данилівка, Залізничне, Гуляйполе, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків.На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противникапоблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дійагресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки.На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля.На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в районі Степового.На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 30 ракет та 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.