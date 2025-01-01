У луцькій маршрутці водій частує пасажирів фруктами, горіхами та цукерками

У маршрутці №10 у Луцьку водій Валерій Вакульчук щодня роздає пасажирам горіхи, фрукти та цукерки. Каже, хоче, аби кожен, хто заходить в автобус, отримував заряд хорошого настрою.

Пенсіонер Валерій розповів Суспільному, що працює на цьому маршруті пів року, але за кермом — усе життя. Має 40 років водійського стажу.

"За шоферське життя накатав 4 мільйони кілометрів, а от так по місту ніколи не їздив. Перший тиждень на маршрутці – здихав, а потім втягнувся. Я їздив: на 1000 км – дві зупинки, а тут на 1000 метрів – шість", – розповів він.

Пасажири, за словами водія, реагують по-різному: хтось бере яблуко чи горіхи, хтось жартує та навіть "обмінюється" гостинцями.

"Сьогодні жінка взяла яблучко, поклала апельсина і каже: я вам Миколайчика положу", – каже Валерій.

У кабіні водія — жовто-блакитні прапори з підписами військових. Їх, за словами Валерія, ставили бійці, яких він підвозив, коли працював на іншому маршруті, що прямує повз медзаклади.

"Хлопці їдуть, підписуються. Діти пішли на війну, племінники на війні. А я пішов на маршрутку. Тут усі старі, молоді нема – всі воюють", – говорить Валерій.

Чоловік зізнається: не думав, що в 60 років сяде за кермо маршрутки, але каже, що любить людей і цінує теплий прийом пасажирів. "Ще не цілуємось, але вже до того доходить", – жартує водій.

Начальник міського відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка розповів Суспільному, що маршрут №10 працює давно та сполучає мікрорайон ДПЗ із 40-м кварталом. Нещодавно змінився перевізник. На лінії курсують великогабаритні автобуси, обладнані кондиціонуванням і пристосовані для перевезення людей з інвалідністю.

Щодня в місті на маршрути виїжджають понад 100 автобусів і 40 тролейбусів. Щомісяця вони перевозять орієнтовно 140 тисяч пасажирів, з них 28–30 тисяч користуються пільговим проїздом.

"Про водія на цьому маршруті я чув і читав приємні відгуки від пасажирів", – зазначив посадовець.

Головна проблема системи громадського транспорту, каже Віктор Главічка, — нестача кваліфікованих кадрів, тому частина водіїв у Луцьку та громаді — старшого віку.

