В Україні різко змінилися ціни на помідори





Про це повідомили аналітики проєкту



Експерти зазначають, що цього тижня продажі місцевих тепличних овочів були мінімальними — більшість господарств завершили сезон. Натомість імпорту стало значно більше, що різко збільшило пропозицію і вплинуло на цінову динаміку.



До кінця робочого тижня оптові ціни впали до 65–75 грн/кг ($1,54–1,78/кг) — це приблизно на 13% нижче, ніж тижнем раніше. Виробники пояснюють таку тенденцію одночасним падінням попиту та активним завезенням томатів із-за кордону. При цьому трейдери зізнаються: якість імпорту не завжди відповідає очікуванням покупців.



Нині імпортні помідори продаються в середньому на 10% дешевше, ніж у цей самий період торік. Оптовики не виключають подальшого здешевлення: якщо попит і надалі залишатиметься слабким, компанії будуть змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення товару на складах.

