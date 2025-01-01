Курс валют на 7 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 7 грудня. Так вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 42,18 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,18 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,22 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,63 (±0 коп.)
