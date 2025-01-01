Чи очікувати магнітні бурі 7 грудня: прогноз

У неділю, 7 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей.

Зазначається, що минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися 13 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

