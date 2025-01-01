Як уберегти різдвяну ялинку від кота: експертка назвала 8 дієвих порад





Про це повідомило видання



Спеціалістка з поведінки котів Шані розповіла у TikTok, що головне — працювати на випередження. За її словами, коти бачать простір вертикально, тож дерево для них — природний об’єкт, на який хочеться видертися.



Експертка радить забезпечити котам безпечний варіант для лазіння — високе котяче дерево щонайменше 1,5 метра. Якщо тварина активно ним користується, поведінку потрібно заохочувати.



Котяче дерево можна поставити поруч із основною ялинкою, але не настільки близько, щоб кіт міг діставати іграшки. Також важливо добре закріпити ялинку, щоб та не перекинулася.



Для живих дерев Шані рекомендує обов’язково закривати ємність із водою захисною кришкою. А найцінніші прикраси варто розміщувати вище, на недосяжній для лап висоті. Деякі власники підвішують унизу дзвіночки — різкий звук може відлякати кота.



Якщо тварина використовує стовбур як дряпку, його можна обгорнути фольгою: більшості котів не подобається її текстура. Частина господарів додатково накриває фольгою нижні гілки або розкладає під ялинкою соснові шишки — вони теж неприємні лапам.



Шані зазначає, що існують спеціальні спреї з ароматами, які коти уникають. Ними можна обробити низ ялинки та простір навколо.



Експертка окремо наголошує: важливо сховати всі дроти та гірлянди, щоб тварина не травмувалася. А ще — пам’ятати, що кіт не «шкодить навмисно», а просто поводиться відповідно до своїх природних інстинктів.



У коментарях під відео власники котів ділилися власним досвідом: одні хвалять фольгу, інші кажуть, що їхніх улюбленців вона зовсім не зупиняє. Дехто навіть зізнався, що кіт із задоволенням грається фольгою чи знаходить шлях до дерева попри всі бар’єри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блискучі іграшки та висока конструкція ялинки взимку перетворюють її на справжній «розважальний майданчик» для котів. Фахівчиня з поведінки тварин поділилася порадами, які допоможуть власникам зменшити ризики та зберегти святкове дерево неушкодженим.Про це повідомило видання Mirror Спеціалістка з поведінки котів Шані розповіла у TikTok, що головне — працювати на випередження. За її словами, коти бачать простір вертикально, тож дерево для них — природний об’єкт, на який хочеться видертися.Експертка радить забезпечити котам безпечний варіант для лазіння — високе котяче дерево щонайменше 1,5 метра. Якщо тварина активно ним користується, поведінку потрібно заохочувати.Котяче дерево можна поставити поруч із основною ялинкою, але не настільки близько, щоб кіт міг діставати іграшки. Також важливо добре закріпити ялинку, щоб та не перекинулася.Для живих дерев Шані рекомендує обов’язково закривати ємність із водою захисною кришкою. А найцінніші прикраси варто розміщувати вище, на недосяжній для лап висоті. Деякі власники підвішують унизу дзвіночки — різкий звук може відлякати кота.Якщо тварина використовує стовбур як дряпку, його можна обгорнути фольгою: більшості котів не подобається її текстура. Частина господарів додатково накриває фольгою нижні гілки або розкладає під ялинкою соснові шишки — вони теж неприємні лапам.Шані зазначає, що існують спеціальні спреї з ароматами, які коти уникають. Ними можна обробити низ ялинки та простір навколо.Експертка окремо наголошує: важливо сховати всі дроти та гірлянди, щоб тварина не травмувалася. А ще — пам’ятати, що кіт не «шкодить навмисно», а просто поводиться відповідно до своїх природних інстинктів.У коментарях під відео власники котів ділилися власним досвідом: одні хвалять фольгу, інші кажуть, що їхніх улюбленців вона зовсім не зупиняє. Дехто навіть зізнався, що кіт із задоволенням грається фольгою чи знаходить шлях до дерева попри всі бар’єри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію