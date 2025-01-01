У Луцьку розігрують квартиру, авто та золоті злитки, щоб врятувати життя маленького Матвія

У Луцьку розігрують квартиру, авто та золоті злитки, щоб врятувати життя маленького Матвія
У Луцьку оголосили один із найбільших благодійних зборів – на порятунок життя Матвія Колядюка – хлопчика, який бореться з надзвичайно рідкісною та смертельно небезпечною хворобою – м’язовою дистрофією Дюшена.

Єдиний шанс зупинити прогресування недуги – інноваційна терапія, вартість якої сягає понад 3 мільйони доларів, або приблизно 120 мільйонів гривень. Щоб зібрати цю колосальну суму, ініціативна група луцьких підприємців та блогерів організувала всеукраїнську доброчинну кампанію з великим розіграшем цінних призів серед усіх, хто долучиться до збору.

Кожен, хто переказує від 500 гривень, автоматично бере участь у розіграші подарунків.

Як долучитися


Є посилання, за яким можна задонатити на лікування дитини і стати учасником розіграшу. Під час переказу коштів вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Розіграш буде проводити Монобанк, тож усе буде чесно – запевняють організатори.

Призи, які можна виграти за донат:


  • Квартира в ЖК «Гордість» (від Олександра Князєва, «Сімейна фортеця»)

  • Автомобіль — 2 шт. (від Тараса Карвіни, «Intertrade авто з США»; та OLEG PTAHA)

  • Золотий злиток (4800 $) — 3 шт. (від Олексія Мухіна, власника «СТОМАТОЛОГІЇ IDEALE»)

  • Готівка 5000 $ (від Дмитра Цибульського, «ДАЙ ВОШ»)

  • iPhone 17 Pro Max (від «Товари оптом з Китаю»)

  • Мотоцикл Suzuki

  • Сертифікат на дизайн інтер’єру 100 кв. м

  • Мопед — 5 шт.

  • Ліжко з матрацом

  • Набір меблів

  • Генератори на 3 КілоВати - 10 шт.

  • Бойлер преміум-класу - 10 шт

  • Набір шкарпеток (ціна кожного - 100 $) - 10 шт

  • тепловий насос для опалення

  • холодильник

  • пральна машинка

  • генератор 5 KW

  • система безперебійного живлення для будинку

  • дрон DJI

  • картина боксера ( 3000$ аукціонна ціна )

  • готівка 500$

  • відпочинок на Світязі (5 ночей у маєтку НестерХаус)

  • відпочинок на Світязі (оренда будинку) 5 ночей

    • Для проведення масштабного збору об’єдналися, луцькі підприємці Тарас Карвіна, Тарас Павлюк, забудовник Олександр Князєв, власник стоматології Ідеале Олексій Мухін та інші відомі підприємці, блогери, активісти. Багато з них і надали ці призи для розіграшу.

    Усі вони працюють над тим, щоб зібрати необхідну суму максимально швидко — адже час у боротьбі з хворобою Дюшена має вирішальне значення.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Матвій Колядюк
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
    Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
    У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    «Кинджали», «Іскандери» та «шахеди»: уночі українські воїни збили 179 повітряних цілей
    Сьогодні, 11:09
    У Луцьку розігрують квартиру, авто та золоті злитки, щоб врятувати життя маленького Матвія
    Сьогодні, 11:00
    За минулу добу українські воїни знищили 1080 окупантів, 33 артсистеми і майже 100 одиниць автотехніки
    Сьогодні, 10:27
    Відійшла у Вічність художниця з Луцька
    Сьогодні, 09:45
    Ситуація на фронті станом на ранок, 7 грудня
    Сьогодні, 09:00
    Медіа
    відео
    1/8