У Луцьку розігрують квартиру, авто та золоті злитки, щоб врятувати життя маленького Матвія
Сьогодні, 11:00
У Луцьку оголосили один із найбільших благодійних зборів – на порятунок життя Матвія Колядюка – хлопчика, який бореться з надзвичайно рідкісною та смертельно небезпечною хворобою – м’язовою дистрофією Дюшена.
Єдиний шанс зупинити прогресування недуги – інноваційна терапія, вартість якої сягає понад 3 мільйони доларів, або приблизно 120 мільйонів гривень. Щоб зібрати цю колосальну суму, ініціативна група луцьких підприємців та блогерів організувала всеукраїнську доброчинну кампанію з великим розіграшем цінних призів серед усіх, хто долучиться до збору.
Кожен, хто переказує від 500 гривень, автоматично бере участь у розіграші подарунків.
Є посилання, за яким можна задонатити на лікування дитини і стати учасником розіграшу. Під час переказу коштів вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Розіграш буде проводити Монобанк, тож усе буде чесно – запевняють організатори.
Квартира в ЖК «Гордість» (від Олександра Князєва, «Сімейна фортеця»)
Автомобіль — 2 шт. (від Тараса Карвіни, «Intertrade авто з США»; та OLEG PTAHA)
Золотий злиток (4800 $) — 3 шт. (від Олексія Мухіна, власника «СТОМАТОЛОГІЇ IDEALE»)
Готівка 5000 $ (від Дмитра Цибульського, «ДАЙ ВОШ»)
iPhone 17 Pro Max (від «Товари оптом з Китаю»)
Мотоцикл Suzuki
Сертифікат на дизайн інтер’єру 100 кв. м
Мопед — 5 шт.
Ліжко з матрацом
Набір меблів
Генератори на 3 КілоВати - 10 шт.
Бойлер преміум-класу - 10 шт
Набір шкарпеток (ціна кожного - 100 $) - 10 шт
тепловий насос для опалення
холодильник
пральна машинка
генератор 5 KW
система безперебійного живлення для будинку
дрон DJI
картина боксера ( 3000$ аукціонна ціна )
готівка 500$
відпочинок на Світязі (5 ночей у маєтку НестерХаус)
відпочинок на Світязі (оренда будинку) 5 ночей
Для проведення масштабного збору об’єдналися, луцькі підприємці Тарас Карвіна, Тарас Павлюк, забудовник Олександр Князєв, власник стоматології Ідеале Олексій Мухін та інші відомі підприємці, блогери, активісти. Багато з них і надали ці призи для розіграшу.
Усі вони працюють над тим, щоб зібрати необхідну суму максимально швидко — адже час у боротьбі з хворобою Дюшена має вирішальне значення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Єдиний шанс зупинити прогресування недуги – інноваційна терапія, вартість якої сягає понад 3 мільйони доларів, або приблизно 120 мільйонів гривень. Щоб зібрати цю колосальну суму, ініціативна група луцьких підприємців та блогерів організувала всеукраїнську доброчинну кампанію з великим розіграшем цінних призів серед усіх, хто долучиться до збору.
Кожен, хто переказує від 500 гривень, автоматично бере участь у розіграші подарунків.
Як долучитися
Є посилання, за яким можна задонатити на лікування дитини і стати учасником розіграшу. Під час переказу коштів вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Розіграш буде проводити Монобанк, тож усе буде чесно – запевняють організатори.
Призи, які можна виграти за донат:
Для проведення масштабного збору об’єдналися, луцькі підприємці Тарас Карвіна, Тарас Павлюк, забудовник Олександр Князєв, власник стоматології Ідеале Олексій Мухін та інші відомі підприємці, блогери, активісти. Багато з них і надали ці призи для розіграшу.
Усі вони працюють над тим, щоб зібрати необхідну суму максимально швидко — адже час у боротьбі з хворобою Дюшена має вирішальне значення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Кинджали», «Іскандери» та «шахеди»: уночі українські воїни збили 179 повітряних цілей
Сьогодні, 11:09
У Луцьку розігрують квартиру, авто та золоті злитки, щоб врятувати життя маленького Матвія
Сьогодні, 11:00
За минулу добу українські воїни знищили 1080 окупантів, 33 артсистеми і майже 100 одиниць автотехніки
Сьогодні, 10:27
Відійшла у Вічність художниця з Луцька
Сьогодні, 09:45
Ситуація на фронті станом на ранок, 7 грудня
Сьогодні, 09:00