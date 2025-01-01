У Луцьку розігрують квартиру, авто та золоті злитки, щоб врятувати життя маленького Матвія

Матвія Колядюка – хлопчика, який бореться з надзвичайно рідкісною та смертельно небезпечною хворобою – м’язовою дистрофією Дюшена.



Єдиний шанс зупинити прогресування недуги – інноваційна терапія, вартість якої сягає понад 3 мільйони доларів, або приблизно 120 мільйонів гривень. Щоб зібрати цю колосальну суму, ініціативна група луцьких підприємців та блогерів організувала всеукраїнську доброчинну кампанію з великим розіграшем цінних призів серед усіх, хто долучиться до збору.



Кожен, хто переказує від 500 гривень, автоматично бере участь у розіграші подарунків.



Як долучитися

Є посилання, за яким можна



Призи, які можна виграти за донат:

Квартира в ЖК «Гордість» (від Олександра Князєва, «Сімейна фортеця»)

Автомобіль — 2 шт. (від Тараса Карвіни, «Intertrade авто з США»; та OLEG PTAHA)

Золотий злиток (4800 $) — 3 шт. (від Олексія Мухіна, власника «СТОМАТОЛОГІЇ IDEALE»)

Готівка 5000 $ (від Дмитра Цибульського, «ДАЙ ВОШ»)

iPhone 17 Pro Max (від «Товари оптом з Китаю»)

Мотоцикл Suzuki

Сертифікат на дизайн інтер’єру 100 кв. м

Мопед — 5 шт.

Ліжко з матрацом

Набір меблів

Генератори на 3 КілоВати - 10 шт.

Бойлер преміум-класу - 10 шт

Набір шкарпеток (ціна кожного - 100 $) - 10 шт

тепловий насос для опалення

холодильник

пральна машинка

генератор 5 KW

система безперебійного живлення для будинку

дрон DJI

картина боксера ( 3000$ аукціонна ціна )

готівка 500$

відпочинок на Світязі (5 ночей у маєтку НестерХаус)

відпочинок на Світязі (оренда будинку) 5 ночей

Для проведення масштабного збору об’єдналися, луцькі підприємці Тарас Карвіна, Тарас Павлюк, забудовник Олександр Князєв, власник стоматології Ідеале Олексій Мухін та інші відомі підприємці, блогери, активісти. Багато з них і надали ці призи для розіграшу.



Усі вони працюють над тим, щоб зібрати необхідну суму максимально швидко — адже час у боротьбі з хворобою Дюшена має вирішальне значення.





