Українські воїни вибили росіян із села на Дніпропетровщині. ВІДЕО

Бійці 67 ОМБр звільнили село Тихе на Дніпропетровщині, вибивши звідти росіян.

Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.

"21 листопада кацапи на своїх ресурсах оприлюднили відео, де солдати ерефії махають своїм ганчір'ям на Олександрівському напрямку і заявляють про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).
В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів", - йдеться у дописі.

У бригаді офіційно заявили, що станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України.


