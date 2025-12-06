Українські воїни вибили росіян із села на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
Бійці 67 ОМБр звільнили село Тихе на Дніпропетровщині, вибивши звідти росіян.
Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.
"21 листопада кацапи на своїх ресурсах оприлюднили відео, де солдати ерефії махають своїм ганчір'ям на Олександрівському напрямку і заявляють про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).
В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів", - йдеться у дописі.
У бригаді офіційно заявили, що станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України.
