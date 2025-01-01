У громаді на Волині передчасно помер багаторічний керівник пожежної охорони

У Мар'янівській громаді на Волині передчасно пішов з життя багаторічний керівник пожежної охорони.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть багаторічного керівника місцевої пожежної охорони Марянівської селищної радиВеличка Миколи Ростиславовича. Це непоправна втрата для всієї нашої громади. Микола Ростиславович був людиною великої відповідальності, відданості своїй справі та щирої турботи про безпеку людей. Його професіоналізм, мужність і людяність назавжди залишаться у пам’яті колег, друзів та всіх, хто його знав", - йдеться у дописі.