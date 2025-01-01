У Луцьку відкрилась льодова арена «Снігова королева». ГРАФІК
Сьогодні, 10:11
На території Луцького національного технічного університету запрацювала льодова арена. Її цьогоріч перенесли з вулиці В’ячеслава Чорновола.
Про графік роботи та оновлені ціни повідомили у коментарі misto.media організатори.
Ковзанка на новій локації для відвідувачів працюватиме:
у понеділок:
з 11:00 до 17:45 масове катання;
з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;
з 21:30 до 22:45 масове катання;
у вівторок:
з 11:00 до 17:45 масове катання;
з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;
з 21:45 до 22:45 масове катання;
у середу:
з 11:00 до 18:45 масове катання;
у четвер:
з 11:00 до 17:45 масове катання;
з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;
з 21:45 до 22:45 масове катання;
у п’ятницю:
з 11:00 до 20:45 масове катання;
з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;
у суботу:
з 14:00 до 22:45 масове катання;
у неділю:
з 12:00 до 22:45 масове катання.
Ціни цього року зросли на 50 грн. Тепер за квиток на катання доведеться заплатити:
у будні:
діти до 6 років — безоплатно;
діти до 13 років — 200 грн;
дорослі — 250 грн;
у вихідні:
діти до 6 років — безоплатно;
діти до 13 років — 250 грн;
дорослі — 350 грн.
Для студентів ЛНТУ діятимуть знижки: у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.
Акційні пропозиції на кожен день тижня також оновили. Відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:
у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;
у вівторок для дітей віком до 13 років;
у п’ятницю для жінок.
Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.
