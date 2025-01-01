У Луцьку відкрилась льодова арена «Снігова королева». ГРАФІК





Про графік роботи та оновлені ціни повідомили у коментарі



Ковзанка на новій локації для відвідувачів працюватиме:



у понеділок:



з 11:00 до 17:45 масове катання;



з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;



з 21:30 до 22:45 масове катання;



у вівторок:



з 11:00 до 17:45 масове катання;



з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;



з 21:45 до 22:45 масове катання;



у середу:



з 11:00 до 18:45 масове катання;



у четвер:



з 11:00 до 17:45 масове катання;



з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;



з 21:45 до 22:45 масове катання;



у п’ятницю:



з 11:00 до 20:45 масове катання;



з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;



у суботу:



з 14:00 до 22:45 масове катання;



у неділю:



з 12:00 до 22:45 масове катання.



Ціни цього року зросли на 50 грн. Тепер за квиток на катання доведеться заплатити:



у будні:



діти до 6 років — безоплатно;



діти до 13 років — 200 грн;



дорослі — 250 грн;



у вихідні:



діти до 6 років — безоплатно;



діти до 13 років — 250 грн;



дорослі — 350 грн.



Для студентів ЛНТУ діятимуть знижки: у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.



Акційні пропозиції на кожен день тижня також оновили. Відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:



у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;



у вівторок для дітей віком до 13 років;



у п’ятницю для жінок.



Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцького національного технічного університету запрацювала льодова арена. Її цьогоріч перенесли з вулиці В’ячеслава Чорновола.Про графік роботи та оновлені ціни повідомили у коментарі misto.media організатори.Ковзанка на новій локації для відвідувачів працюватиме:з 11:00 до 17:45 масове катання;з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;з 21:30 до 22:45 масове катання;з 11:00 до 17:45 масове катання;з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;з 21:45 до 22:45 масове катання;з 11:00 до 18:45 масове катання;з 11:00 до 17:45 масове катання;з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;з 21:45 до 22:45 масове катання;з 11:00 до 20:45 масове катання;з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;з 14:00 до 22:45 масове катання;з 12:00 до 22:45 масове катання.Ціни цього року зросли на 50 грн. Тепер за квиток на катання доведеться заплатити:діти до 6 років — безоплатно;діти до 13 років — 200 грн;дорослі — 250 грн;діти до 6 років — безоплатно;діти до 13 років — 250 грн;дорослі — 350 грн.Для студентів ЛНТУ діятимуть знижки: у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.Акційні пропозиції на кожен день тижня також оновили. Відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;у вівторок для дітей віком до 13 років;у п’ятницю для жінок.Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію