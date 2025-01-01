У Луцьку відкрилась льодова арена «Снігова королева». ГРАФІК

На території Луцького національного технічного університету запрацювала льодова арена. Її цьогоріч перенесли з вулиці В’ячеслава Чорновола.

Про графік роботи та оновлені ціни повідомили у коментарі misto.media організатори.

Ковзанка на новій локації для відвідувачів працюватиме:

у понеділок:

з 11:00 до 17:45 масове катання;

з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;

з 21:30 до 22:45 масове катання;

у вівторок:

з 11:00 до 17:45 масове катання;

з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;

з 21:45 до 22:45 масове катання;

у середу:

з 11:00 до 18:45 масове катання;

у четвер:

з 11:00 до 17:45 масове катання;

з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;

з 21:45 до 22:45 масове катання;

у п’ятницю:

з 11:00 до 20:45 масове катання;

з 18:00 до 18:45 доступна тільки половина поля;

у суботу:

з 14:00 до 22:45 масове катання;

у неділю:

з 12:00 до 22:45 масове катання.

Ціни цього року зросли на 50 грн. Тепер за квиток на катання доведеться заплатити:

у будні:

діти до 6 років — безоплатно;

діти до 13 років — 200 грн;

дорослі — 250 грн;

у вихідні:

діти до 6 років — безоплатно;

діти до 13 років — 250 грн;

дорослі — 350 грн.

Для студентів ЛНТУ діятимуть знижки: у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.

Акційні пропозиції на кожен день тижня також оновили. Відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:

у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;

у вівторок для дітей віком до 13 років;

у п’ятницю для жінок.

Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.

