Сотні волинян прийшли попрощатися із Героєм Олександром Кіндрою

Учора, 7 грудня, у Володимирі на Волині краяни навіки попрощалися з 35-річним військовослужбовцем, який– своє життя за незалежність нашої держави.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.Мужній боєць, відданий військовій присязі, до останнього подиху боровся за рідну землю, виявивши неймовірну стійкість та любов до Батьківщини. Загинув воїн 1 грудня, унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Його життя обірвалося ще досить рано, і жодні слова не можуть зменшити гіркоту цієї втрати для його сім’ї, для всієї громади.Попрощатись із Захисником до дому, де зростав і проживав воїн, прийшли сотні володимирчан, серед яких родина, близькі люди, друзі, знайомі, однокласники, побратими, сусіди та небайдужі мешканці.Полеглий воїн був єдиним улюбленим сином у сім’ї. Він слідував прикладу батька, який також є військовослужбовцем, і був для нього вірним наставником та побратимом. Двоє діток Олександра, які залишились напівсиротами, відтепер ніколи не зможуть відчути батьківську ласку й отримати мудру пораду, але завжди будуть пишатися подвигом свого тата.Поховали Олександра Кіндру, який тепер заступив на службу до Небесного легіону, на Алеї Героїв місцевого Федорівського кладовища.«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Захисника. Світла і вічна пам’ять Герою!» - зазначили у міськраді.