«Ексрегіонала» Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО

Леоніда Кучми та колишнього «регіонала» Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.



Про це повідомили в соцмережах Сил ТрО, пише



Там пояснили, що Кузьмука призначили на посаду позаштатного радника ще 14 жовтня 2022 року.



У відповідному наказі це рішення пояснювали прагненням «використання набутого досвіду для вдосконалення діяльності, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та органів військового управління, а також належної організації виконання завдань в умовах відбиття збройної агресії».



Однак указом командувача Сил ТрО Ігоря Плахути від 7 грудня цього року Кузьмука звільнили з цієї посади. Це сталося після того, як його фото під час нагородження військових територіальної оборони, опубліковане в соцмережах Сил ТрО, викликало критику в суспільстві, а також серед окремих громадських діячів та волонтерів.



За часів президента Леоніда Кучми Кузьмук двічі очолював Міністерство оборони (у 1996-2001 рр. та 2004-2005 рр.)



За керування Кузьмука в Міноборони сталося дві трагедії: у 2000 році ракета «Точка-У» влучила в багатоповерхівку у Броварах на Київщині; у 2001 році ракета сил ППО України над Чорним морем поцілила в літак Ту-154М, який виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ. Після другого інциденту Кузьмук подав у відставку.



Вдруге він пробув міністром лише чотири місяці. Був за сумісництвом народним депутатом від «Партії регіонів». У різні часи Кузьмук також був віцепрем'єр-міністром, радником прем'єрів Віктора Януковича та Миколи Азарова.



У березні 2014-го приїздив до українських військових, заблокованих у Криму. За словами Олексія Никифорова, який був «замполітом» 501 батальйону морської піхоти, Кузьмук зібрав командирів усіх військових частин Криму і з трибуни їм заявив: «Ви тут у “чапаєвих” не грайте. Один постріл у Сараєві призвів до Першої світової війни».



У 2019 році Кузьмука звільнили з військової служби за віком із правом носіння військової форми. У березні 2022-го 67-річний Кузьмук заявляв, що вступив у тероборону.

