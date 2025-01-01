«Ексрегіонала» Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО
Сьогодні, 10:51
Колишнього міністра оборони України за президентства Леоніда Кучми та колишнього «регіонала» Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.
Про це повідомили в соцмережах Сил ТрО, пише Громадське.
Там пояснили, що Кузьмука призначили на посаду позаштатного радника ще 14 жовтня 2022 року.
У відповідному наказі це рішення пояснювали прагненням «використання набутого досвіду для вдосконалення діяльності, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та органів військового управління, а також належної організації виконання завдань в умовах відбиття збройної агресії».
Однак указом командувача Сил ТрО Ігоря Плахути від 7 грудня цього року Кузьмука звільнили з цієї посади. Це сталося після того, як його фото під час нагородження військових територіальної оборони, опубліковане в соцмережах Сил ТрО, викликало критику в суспільстві, а також серед окремих громадських діячів та волонтерів.
За часів президента Леоніда Кучми Кузьмук двічі очолював Міністерство оборони (у 1996-2001 рр. та 2004-2005 рр.)
За керування Кузьмука в Міноборони сталося дві трагедії: у 2000 році ракета «Точка-У» влучила в багатоповерхівку у Броварах на Київщині; у 2001 році ракета сил ППО України над Чорним морем поцілила в літак Ту-154М, який виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ. Після другого інциденту Кузьмук подав у відставку.
Вдруге він пробув міністром лише чотири місяці. Був за сумісництвом народним депутатом від «Партії регіонів». У різні часи Кузьмук також був віцепрем'єр-міністром, радником прем'єрів Віктора Януковича та Миколи Азарова.
У березні 2014-го приїздив до українських військових, заблокованих у Криму. За словами Олексія Никифорова, який був «замполітом» 501 батальйону морської піхоти, Кузьмук зібрав командирів усіх військових частин Криму і з трибуни їм заявив: «Ви тут у “чапаєвих” не грайте. Один постріл у Сараєві призвів до Першої світової війни».
У 2019 році Кузьмука звільнили з військової служби за віком із правом носіння військової форми. У березні 2022-го 67-річний Кузьмук заявляв, що вступив у тероборону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в соцмережах Сил ТрО, пише Громадське.
Там пояснили, що Кузьмука призначили на посаду позаштатного радника ще 14 жовтня 2022 року.
У відповідному наказі це рішення пояснювали прагненням «використання набутого досвіду для вдосконалення діяльності, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та органів військового управління, а також належної організації виконання завдань в умовах відбиття збройної агресії».
Однак указом командувача Сил ТрО Ігоря Плахути від 7 грудня цього року Кузьмука звільнили з цієї посади. Це сталося після того, як його фото під час нагородження військових територіальної оборони, опубліковане в соцмережах Сил ТрО, викликало критику в суспільстві, а також серед окремих громадських діячів та волонтерів.
За часів президента Леоніда Кучми Кузьмук двічі очолював Міністерство оборони (у 1996-2001 рр. та 2004-2005 рр.)
За керування Кузьмука в Міноборони сталося дві трагедії: у 2000 році ракета «Точка-У» влучила в багатоповерхівку у Броварах на Київщині; у 2001 році ракета сил ППО України над Чорним морем поцілила в літак Ту-154М, який виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ. Після другого інциденту Кузьмук подав у відставку.
Вдруге він пробув міністром лише чотири місяці. Був за сумісництвом народним депутатом від «Партії регіонів». У різні часи Кузьмук також був віцепрем'єр-міністром, радником прем'єрів Віктора Януковича та Миколи Азарова.
У березні 2014-го приїздив до українських військових, заблокованих у Криму. За словами Олексія Никифорова, який був «замполітом» 501 батальйону морської піхоти, Кузьмук зібрав командирів усіх військових частин Криму і з трибуни їм заявив: «Ви тут у “чапаєвих” не грайте. Один постріл у Сараєві призвів до Першої світової війни».
У 2019 році Кузьмука звільнили з військової служби за віком із правом носіння військової форми. У березні 2022-го 67-річний Кузьмук заявляв, що вступив у тероборону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів
Сьогодні, 11:30
На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі
Сьогодні, 11:10
«Ексрегіонала» Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО
Сьогодні, 10:51
У Луцьку відкрилась льодова арена «Снігова королева». ГРАФІК
Сьогодні, 10:11