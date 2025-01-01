На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі

На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі
У дорожньо-транспортній пригоді на Волині травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія трапилась 7 грудня близько 20::00 у селищі Колки.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі мотоциклу Lifan та зітнувся з ним.

Мотоциклом керував 16-річний місцевий житель. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зимова мода в Україні: як носити куртки, пальта та сукні зі штучної шкіри?
Сьогодні, 11:31
У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів
Сьогодні, 11:30
На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі
Сьогодні, 11:10
«Ексрегіонала» Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО
Сьогодні, 10:51
Безробітна з Миколаєва стала працювати на російську розвідку. Її затримали
Сьогодні, 10:28
Медіа
відео
1/8