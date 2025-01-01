На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі
Сьогодні, 11:10
У дорожньо-транспортній пригоді на Волині травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія трапилась 7 грудня близько 20::00 у селищі Колки.
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі мотоциклу Lifan та зітнувся з ним.
Мотоциклом керував 16-річний місцевий житель. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі мотоциклу Lifan та зітнувся з ним.
Мотоциклом керував 16-річний місцевий житель. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів
Сьогодні, 11:30
На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі
Сьогодні, 11:10