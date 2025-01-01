На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі

травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія трапилась 7 грудня близько 20::00 у селищі Колки.



Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.



Водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі мотоциклу Lifan та зітнувся з ним.



Мотоциклом керував 16-річний місцевий житель. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

