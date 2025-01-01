Зимова мода в Україні: як носити куртки, пальта та сукні зі штучної шкіри?





Як обрати зимове пальто чи куртку?

Верхній одяг — це те, що ми носимо щодня протягом кількох місяців, тому він має бути не тільки теплим, а й зручним у русі. Серед найпрактичніших варіантів цієї зими — прямі пальта, стьобані моделі, шкіряні та хутрові дизайни, які завдяки своїй фактурі тримають форму й виглядають сучасно у будь-якому образі.



Наприклад,



Якщо хочеться більш мобільний варіант верхнього одягу, то пальто може сміливо замінити



Чи пасують шкіряні речі до зимових образів?

Як натуральна, так і штучна шкіра ідеально підходять для зими. По-перше, ці матеріали не промокають за легкої мжички, добре тримають форму й легко вписуються в майже будь-який й стиль. По-друге, шкіра завжди елегантна і розкішна на вигляд. Тому такі речі залишаються актуальними протягом багатьох сезонів. Крім того, на зиму можна вибрати собі не лише куртку чи пальто зі шкіри. Для особливих моментів можна придбати



Сукні з екошкіри також можна адаптувати до зими: достатньо додати під низ світлий гольф або обрати колготки з високою щільністю. Це гарна альтернатива вечірнім образам, особливо якщо не хочеться носити щось відверто святкове.





Як комбінувати верхній одяг і шкіряні речі у повсякденних образах?

Українська зима — це коли один день мороз, а наступного вже дощ. Тому найзручніше мати два-три варіанти верхнього одягу, які підійдуть до різних ситуацій. Для морозів — тепле пальто або пуховик, для міжсезонних відлиг — шкіряні куртки та легші пальта. Наприклад, шкіряне пальто чудово поєднується зі светром грубої в’язки та широким шарфом. А якщо хочеться більш стриманого образу для роботи, можна комбінувати його з класичною спідницею або прямими брюками. Такий верхній одяг додає образам структури й робить їх більш зібраними.





Шкіряна куртка, навпаки, створює більш невимушений і міський настрій. Вона добре пасує до джинсів, вільного светру й черевиків на товстій підошві. Якщо хочеться трохи елегантності, можна додати шкіряне взуття або мінісумку — і образ відразу змінюється.



Зимова мода в Україні — це про практичність, тепло й прості стилістичні рішення, які можна обіграти по-різному. Пальта, шкіряні куртки та екошкіряні сукні чудово поєднуються і дозволяють щодня мати сучасний вигляд без особливих зусиль. Головне — обирати речі, у яких вам комфортно рухатися й жити у своєму ритмі. Тоді навіть найхолодніші дні будуть не такими суворими.

