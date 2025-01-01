У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів
Сьогодні, 11:30
У Рівненському ТЦ «Арена» з’явився перший автомат із букетами квітів. Придбати квіти можна без допомоги продавця, достатньо лише обрати букет і оплатити картою.
Флоромат встановили цьогоріч у жовтні, розповіла у коментарі misto.media засновниця квіткарні Green house Lily Ірина Пірлік.
Локація
Придбати квіти можна у ТЦ «Арена» (м. Рівне, вул. Київська, 67). Він працює щодня з 10:00 до 20:00.
Як придбати
Обрати букет.
Оплатити карткою.
Потрібна комірка автоматично відчиниться.
Флоромат має 8 холодильних відділень із клімат-контролем, де квіти зберігаються у спеціальних умовах. Згодом у флороматі з’являться й іграшки, як доповнення до букета.
Ціни на букети коливаються від 250 до 1 000 гривень. Найдорожчі композиції з імпортних квітів можливі лише під замовлення, зазначила Ірина Пірлік.
Також вона додала, що наразі великих черг біля флоромата немає. Квіти постійно оновлюють за потреби.
Як все починалось
Ірина Пірлік — переселенка з Лисичанська (Луганська область) та власниця бренду Green House Lili.
Частину асортименту підприємиця вирощує сама, зокрема:
хризантеми;
фікуси;
сезонні квіти (петунія, сурфінія тощо).
Жінка розповідає, що почала вирощувати квіти у теплицях після переїзду разом із синами та чоловіком. А згодом виграла грант від Австрійського Червоного Хреста , який і дозволив родині реалізувати ідею з флороматом.
«Хтось плаче, а хтось починає діяти. Ми з нуля створили теплиці, почали вирощувати сезонні квіти, а потім я почула про флоромати й вирішила спробувати», — згадує Ірина.
Серед квітів — також імпортні, оскільки, зі слів власниці, не всі рослини можна виростити в українських умовах.
У майбутньому підприємиця планує поекспериментувати з вуличними флороматами, які будуть працювати цілодобово.
