У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів

У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів
У Рівненському ТЦ «Арена» з’явився перший автомат із букетами квітів. Придбати квіти можна без допомоги продавця, достатньо лише обрати букет і оплатити картою.

Флоромат встановили цьогоріч у жовтні, розповіла у коментарі misto.media засновниця квіткарні Green house Lily Ірина Пірлік.

Локація

Придбати квіти можна у ТЦ «Арена» (м. Рівне, вул. Київська, 67). Він працює щодня з 10:00 до 20:00.

Як придбати

Обрати букет.

Оплатити карткою.

Потрібна комірка автоматично відчиниться.

Флоромат має 8 холодильних відділень із клімат-контролем, де квіти зберігаються у спеціальних умовах. Згодом у флороматі з’являться й іграшки, як доповнення до букета.

Ціни на букети коливаються від 250 до 1 000 гривень. Найдорожчі композиції з імпортних квітів можливі лише під замовлення, зазначила Ірина Пірлік.

Також вона додала, що наразі великих черг біля флоромата немає. Квіти постійно оновлюють за потреби.

Як все починалось
Ірина Пірлік — переселенка з Лисичанська (Луганська область) та власниця бренду Green House Lili.

Частину асортименту підприємиця вирощує сама, зокрема:

хризантеми;

фікуси;

сезонні квіти (петунія, сурфінія тощо).

Жінка розповідає, що почала вирощувати квіти у теплицях після переїзду разом із синами та чоловіком. А згодом виграла грант від Австрійського Червоного Хреста , який і дозволив родині реалізувати ідею з флороматом.

«Хтось плаче, а хтось починає діяти. Ми з нуля створили теплиці, почали вирощувати сезонні квіти, а потім я почула про флоромати й вирішила спробувати», — згадує Ірина.

Серед квітів — також імпортні, оскільки, зі слів власниці, не всі рослини можна виростити в українських умовах.

У майбутньому підприємиця планує поекспериментувати з вуличними флороматами, які будуть працювати цілодобово.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівне, автомат, букет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зимова мода в Україні: як носити куртки, пальта та сукні зі штучної шкіри?
Сьогодні, 11:31
У Рівному з’явився перший автомат із букетами квітів
Сьогодні, 11:30
На Волині автівка збила підлітка на мотоциклі
Сьогодні, 11:10
«Ексрегіонала» Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО
Сьогодні, 10:51
Безробітна з Миколаєва стала працювати на російську розвідку. Її затримали
Сьогодні, 10:28
Медіа
відео
1/8