СБУ розшукала пістолет кілера, з якого вбили Парубія
Слідчі СБУ зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це СБУ повідомила у фейсбуці.

Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину.

Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму кураторові з рф.

За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України.

Нагадаємо, що після вбивства Парубія кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.

Тоді слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю);
• ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також під час розслідування встановлено, що фігурант виправдовував збройну агресію рф та заперечував воєнні злочини рашистів, зокрема у період тимчасової окупації Бучі.

На підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили йому про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

