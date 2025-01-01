1 загиблий, 4 постраждалих: деталі аварії на Волині

загинув 29-річний військовослужбовець Держприкордонслужби, ще троє пасажирів і водій травмувалися.



Аварія сталася 13 грудня орієнтовно о 23:00, пише



Речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович розповіла, що за кермом автомобіля Skoda Oktavia був військовослужбовець Волинського прикордонного загону. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.



"Унаслідок ДТП 29-річний пасажир загинув на місці. Ще троє військових та водій отримали травми різного ступеня тяжкості", — каже Софія Лепех-Давидович.



Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді позбавлення волі до 10 років.



Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна факт ДТП підтвердила та повідомила, що триває службове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В аварії у Ковельському районі, ще троє пасажирів і водій травмувалися.Аварія сталася 13 грудня орієнтовно о 23:00, пише Суспільне Речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львовірозповіла, що за кермом автомобіля Skoda Oktavia був військовослужбовець Волинського прикордонного загону. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся."Унаслідок ДТП 29-річний пасажир загинув на місці. Ще троє військових та водій отримали травми різного ступеня тяжкості", — каже Софія Лепех-Давидович.Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді позбавлення волі до 10 років.Речниця Волинського прикордонного загонуфакт ДТП підтвердила та повідомила, що триває службове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію