1 загиблий, 4 постраждалих: деталі аварії на Волині
В аварії у Ковельському районі загинув 29-річний військовослужбовець Держприкордонслужби, ще троє пасажирів і водій травмувалися.

Аварія сталася 13 грудня орієнтовно о 23:00, пише Суспільне.

Речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович розповіла, що за кермом автомобіля Skoda Oktavia був військовослужбовець Волинського прикордонного загону. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

"Унаслідок ДТП 29-річний пасажир загинув на місці. Ще троє військових та водій отримали травми різного ступеня тяжкості", — каже Софія Лепех-Давидович.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна факт ДТП підтвердила та повідомила, що триває службове розслідування.

