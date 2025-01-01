П'яний водій на смерть збив велосипедистку: волинянина взяли під варту

Водію, який у стані сп’яніння на смерть збив велосипедистку в Устилузі, обрали запобіжний західПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За клопотанням слідчих ГУНП суд постановив йому 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне водію загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.Нагадаємо, аварія сталася 3 листопада, близько 17:40. 49-річний водій мікроавтобуса Renault Master наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Жінка загинула на місці події, її особу встановили - це 63-річна жителька Устилуга.Водій за кермом був у стані алкогольного спʼяніння. Освідування показало - 2,97 проміле алкоголю в крові, що у 14 разів більше норми.Водія одразу ж затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, внаслідок чого загинула одна людина.Триває розслідування.