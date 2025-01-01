Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

1/8