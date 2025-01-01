Ціни кусаються: скільки коштує отримати водійське посвідчення у Луцьку





Шлях до омріяного документу розпочнеться з курсу навчання та медогляду.



Медогляд потрібен, щоб за рядом параметрів лікарі визначили придатність людини до керування транспортним засобом і видали відповідну довідку (форма 083/о).



Вартість медичної довідки складає близько 500-700 гривень.



Окрім довідки потрібно буде надати фотографії на документи, які обійдуться приблизно у 100-200 грн.



Навчання



Навчання у автошколі складають теоретичний та практичний курси. Загальна ціна за навчання буде коливатись в межах 16 000-21 400 гривень.



Навчальні матеріали купуються додатково (підручники, онлайн-ресурси) – 100-500 грн (у деяких пакетах автошкіл входять у вартість).





Іспити у сервісному центрі



Після проходження повного навчального курсу в автошколі необхідно скласти екзамени у сервісному центрі МВС.



Теоретичний іспит МВС – 250 грн/спроба (повторні спроби – та ж ціна).



Практичний іспит у сервісному центрі МВС – 420 грн.



Видача посвідчення водія – 608 грн (378 грн – бланк, 230 грн – послуга).



Підсумувавши всі основні та додаткові витрати на навчання, довідку, іспити та посвідчення, вийде, що лучанин має викласти орієнтовно від 18 228 до 24 328 гривень залежно від автошколи та набору послуг.

