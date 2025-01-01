Графіки відключення світла на 6 листопада на Волині: коли і де не буде світла
Сьогодні, 21:46
Завтра, 6 листопада, в Україні запроваджуються регіональні обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масових атак російських дронів та ракет по критичних енергетичних об’єктах.
Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» у Telegram.
Обмеження будуть діяти з 08:00 до 22:00. За цей час вимикатимуть від 0,5 до 2 черг за графіком, щоб економити електроенергію.
Для промислових підприємств також запроваджуються обмеження потужності у той самий проміжок часу.
Також повідомляється, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
